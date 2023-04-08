«Член мешал»: тренер Жулин назвал Евой американского фигуриста Риппона Тренер Жулин назвал фигуриста Риппона Евой в ответ на поддержку отстранения россиян от соревнований

Фото: Yohei Osada/Global Look Press

Адам Риппон (США)

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин назвал бывшего американского фигуриста Адама Риппона Евой в ответ на критику решения Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов к соревнованиям. По его словам, Риппон не смог добиться успехов в фигурном катании из-за особенностей мужской анатомии и ему следовало бы сменить пол, сообщает championat.com.

Нашли у кого спросить мнение о нас. Эта Ева Риппон — это мальчик, которому член мешал докручивать прыжки, поэтому он никогда их не докручивал и ничего не добился. Если бы он сделал вовремя операцию, назвался бы Евой Риппон, то гораздо лучше бы катался в женском одиночном катании, — сказал Жулин.

Коллегу Риппона, фигуристку Эшли Вагнер, также выразившую недовольство решением МОК, российский тренер назвал «обиженной богом». Он отметил, что оба американских спортсмена ненавидят российских фигуристов, поскольку те превосходят их в профессионализме.

Эти два человека — не самые сливки общества, чтобы иметь право что-то судить про фигурное катание и про нашу великую страну. Поэтому мне на их мнение глубоко насрать, — заключил Жулин.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин в соцсетях пожелал смерти Риппону из-за его решения пожертвовать тысячу долларов фонду помощи чернокожим транссексуалам. По словам американского спортсмена, его российский коллега принес извинения за свое высказывание, но он отказался их принять.