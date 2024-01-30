«Звонок Путина» разделил кандидатов в президенты Финляндии Yle: кандидаты в президенты Финляндии поразмышляли об ответе на звонок Путина

Фото: Takimoto Marina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидаты в президенты Финляндии Александр Стубб и Пекка Хаависто, прошедшие во второй тур выборов, высказали разные точки зрения относительно того, стоит ли отвечать на звонок президента России Владимира Путина в случае его поздравления с избранием на пост президента. Если Стубб ответил категорическим отказом, то Хаависто заявил, что принял бы звонок из вежливости.

Я бы не ответил... На данный момент у нас отсутствуют политические отношения с Россией, и я не вижу необходимости в них до завершения войны или достижения соглашения на этот счет с нашими союзниками, — подчеркнул Стубб.

В ответ на тот же вопрос Хаависто отметил, что он бы взял трубку, так как это звонок главы государства, однако он не стал бы вести субстанциональные политические дискуссии без предварительной координации с ближайшими союзниками на уровне ЕС.

По данным минюста, за Стубба в первом туре проголосовали 27,2% избирателей, а за Хаависто — 25,8%. Второй тур выборов назначен на 11 февраля, а досрочные выборы начнутся 31 января как внутри страны, так и за рубежом.

Ранее Саули Ниинист заявил, что проживающим в Финляндии россиянам не следует давать двойное гражданство. По его словам, финский паспорт вообще не стоит давать гражданам тех стран, где не признается двойное гражданство для финнов.