Президент Финляндии призвал отказаться от двойного гражданства для россиян Yle: глава Финляндии Ниинисте призвал не давать россиянам двойное гражданство

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Проживающим в Финляндии россиянам не следует давать двойное гражданство, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в эфире радио Yle. По его словам, финский паспорт вообще не стоит давать гражданам тех стран, где не признается двойное гражданство для финнов.

Мы должны перейти к взаимности. Это означает, что мы предоставляем двойное гражданство только тем, кто приехал из стран, где предоставляется двойное гражданство финнам, уехавшим туда, — сказал политик.

Ранее кандидат в президенты Финляндии от правящей Коалиционной партии, бывший премьер-министр Александр Стубб заявил, что не собирается в случае избрания поддерживать политические отношения с руководством России до завершения конфликта на Украине. Политик уточнил, что не хотел бы ухудшения дипломатических связей с Москвой, но она сейчас «не является основным направлением внешней политики Хельсинки».

Также правительство Финляндии рассматривает возможность введения полного запрета на совершение сделок с недвижимостью для граждан России. Глава Министерства обороны республики Антти Хяккенен уточнил, что соответствующие ограничения могут вступить в силу уже весной 2024 года, однако окончательного решения по данному вопросу пока не принято. Министр заявил, что он ищет юридические основания для введения запрета.