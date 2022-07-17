Зверей в зоопарке Мариуполя пытались съесть мародеры

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Лев в вольере Мариупольского зоопарка

Сотрудникам зоопарка в Мариуполе с топором в руках приходилось отбивать животных от мародеров в марте этого года, рассказал порталу URA.RU глава учреждения Савелий Вашура. По его словам, боевые действия также нанесли зоосаду большой урон. Из-за попадания снарядов погибли несколько верблюдов. Работники рисковали своей жизнью, но не бросили зверей на произвол судьбы.

За это время у нас погибло несколько верблюдов, лам и часть павлинов. Их смерть была ужасной — прямое попадание снаряда. Остальных животных чудом удалось спасти, в том числе и от голодной смерти. Например, хищников в какой-то момент приходилось кормить мясом погибших верблюдов и лам, — рассказал директор зоопарка.

По словам Вашуры, еще одной большой проблемой были мародеры, отбиваться от которых было очень трудно. Они хотели забить животных и съесть. Сотрудники зоопарка ходили с топорами и ружьями, чтобы никто не причинил зверям вреда. Только потом зоосад был взят под охрану армией ДНР.

Сейчас зоопарк в Мариуполе остается одним из немногих мест, где могут отдыхать горожане. Там уже удалось восстановить электроснабжение, значит, заработают холодильники и зверей будет проще кормить.

Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что в городе собираются восстановить работу пассажирского порта. Это позволит связать подконтрольный ВС РФ город с Ростовом-на-Дону и другими российскими городами на Чёрном море, отметил он.