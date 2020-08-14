Журналисты призвали Евросоюз ввести санкции в отношении Белоруссии

https://static.news.ru/photo/dcb17dda-de3a-11ea-95f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) обратилась к властям ЕС с призывом ввести санкции против Белоруссии.

Члены организации также потребовали от руководства республики прекратить насилие в отношении представителей СМИ.

Мы призываем белорусские власти прекратить нападки, задержания и демонизацию журналистов и работников средств массовой информации и работать над защитой свободы СМИ, — цитирует ТАСС заявление ЕФЖ.

Протесты в Белорусии продолжаются с 9 августа. Их участники недовольны итогами голосования, согласно которым победу в президентских выборах в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

В ходе столкновений демонстрантов с силовиками с обеих сторон пострадали десятки человек. Задержаны более шести тысяч протестующих. Среди них оказались и представители СМИ, в том числе российских.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники государственных белорусских СМИ подготовили обращение к министру информации Игорю Луцкому. Они просят оказать содействие в освобождении задержанных коллег и не препятствовать журналистской работе. В обращении также подчёркивается, что журналисты не являются участниками акций и по действующему законодательству имеют право их всесторонне освещать.