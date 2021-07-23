Жительницу Харькова отказались обслуживать из-за украинского языка

Продавщица продуктового магазина Харькова отказалась обслуживать местную жительницу Оксану Хвилю, так как она разговаривала на украинском языке. Об этом покупательница рассказала в Facebook.

Женщина призналась, что хочет расширить использование государственного языка и специально всегда общается с продавцами только на нём. В этот раз конфликт конфликт начался при попытке оплатить товар. Продавщица попросила мелочь, а покупательница ответила, что монеты даёт только тем, кто обслуживает на украинском.

Продавщица тарахтела по-русски «ой, у нас сейчас вкуснятина», но когда она услышала моё «нет, двадцать гривен только для тех, кто обслуживает по-украински», её порвало, — сообщила она.

Продавщица сообщила, что приехала из России и не будет говорить на украинском языке. Она отправила покупательницу «в Бандерштадт», отобрала пакет с товарами и «бросила» клиентке деньги.

Хвиля сообщила, что пыталась поговорить с владельцем магазина, но тот бросил трубку, когда слушал украинский язык.

Ранее жительница города Ирпень Киевской области Диана Калеганова предложила запретить украинский язык. Она подверглась критике соотечественников, но в ответ заявила им, что от «национализма никому лучше не станет, а вы так и останетесь несчастными людьми».

Позже 18-летняя девушка разместила ролик с извинениями для тех, кто «топят за украинский язык без национализма, фанатизма и прочее». Она добавила, что оправдываться за свои слова «перед людьми неадекватными» не будет, хотя после скандала в Сети стали распространять её личные данные и угрожать родителям.