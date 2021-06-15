Жительница Киевской области потребовала запретить мову

https://static.news.ru/photo/2072dfae-ce4b-11eb-892d-96000091f725_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Диана Калеганова из города Ирпень Киевской области предложила запретить украинский язык. Соответствующее фото с подписью девушка выложила в сториз Instagram, сообщает РИА Новости.

Просто я бы запретила украинский язык, — подписала она снимок, используя нецензурные выражения.

Она подверглась критике соотечественников, но в ответ заявила им, что от «национализма никому лучше не станет, а вы так и останетесь несчастными людьми».

Позже 18-летняя девушка разместила ролик с извинениями для тех, кто «топят за украинский язык без национализма, фанатизма и прочее». Она добавила, что оправдываться за свои слова «перед людьми неадекватными» не будет, хотя после скандала в Сети стали распространять её личные данные и угрожать родителям.

Ранее стало известно, что министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о необходимости продвижения украинского языка. По его словам, фактически украинский является доминирующим языком в стране. Однако в быту многие продолжают говорить на русском. Преодолеть это, по мнению министра, поможет «ласковая украинизация».