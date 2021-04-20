В Киеве призвали к «ласковой украинизации» для победы над русским языком

https://static.news.ru/photo/5360a5c8-a1bd-11eb-b333-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о необходимости продвижения украинского языка. По его словам, фактически украинский является доминирующим языком в стране. Однако в быту многие продолжают говорить на русском.

Преодолеть это, по мнению министра, поможет «ласковая украинизация».

Я сторонник «ласковой украинизации». Я считаю, что рано или поздно украинский язык может стать не просто государственным, а реально основным языком для территории под названием Украина, — сказал Ткаченко «РБК-Украина».

Глава ведомства также подчеркнул, что страна при этом не должна отказываться от наследия, которое ей подарили выходцы с Украины.

Ткаченко напомнил, что в стране существуют платформы, созданные для бесплатного изучения украинского языка. Также в ближайшее время будет принята государственная программа поддержки украинского языка.

Ранее Александр Ткаченко заявил, что Николай Гоголь является украинским писателем, а «российская пропаганда его принудительно записала в русские».