Одесситы собрались у памятника Неизвестному Матросу на Аллее Славы в честь Дня защитника Отечества. Они принесли с собой портреты советского маршала Георгия Жукова и возложили цветы.
Одесситы отметили День Советской армии. Несколько десятков пенсионеров возложили цветы к памятнику Неизвестному Матросу на Аллее Славы, —
пишетукраинское издание «Думская».
Также у памятника собрались несколько десятков националистов. Они наблюдали за происходящим.
Мы пришли проследить, чтобы здесь не нарушали закон о декоммунизации, — заявили активисты.
Отмечается, что у памятника между сторонами произошёл небольшой спор, однако он завершился миром.
В 2014 году власти Украины отменили празднование Дня защитника Отечества 23 февраля и перенесли его на 14 октября. Также в стране запрещена демонстрация коммунистической символики.
NEWS.ru передавал ранее, что в Москве запустили 10 тысяч фейерверков в честь праздника.
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