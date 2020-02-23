https://static.news.ru/photo/207e530e-567c-11ea-847a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Иван Бошку/facebook.com

Одесситы собрались у памятника Неизвестному Матросу на Аллее Славы в честь Дня защитника Отечества. Они принесли с собой портреты советского маршала Георгия Жукова и возложили цветы.

Одесситы отметили День Советской армии. Несколько десятков пенсионеров возложили цветы к памятнику Неизвестному Матросу на Аллее Славы, — пишет украинское издание «Думская».

Также у памятника собрались несколько десятков националистов. Они наблюдали за происходящим.

Мы пришли проследить, чтобы здесь не нарушали закон о декоммунизации, — заявили активисты.

Отмечается, что у памятника между сторонами произошёл небольшой спор, однако он завершился миром.

В 2014 году власти Украины отменили празднование Дня защитника Отечества 23 февраля и перенесли его на 14 октября. Также в стране запрещена демонстрация коммунистической символики.

NEWS.ru передавал ранее, что в Москве запустили 10 тысяч фейерверков в честь праздника.