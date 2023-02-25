Жители Берлина принесли цветы к подбитому российскому танку

Фото: t.me/vityzeva

Жители Берлина начали приносить цветы к российскому танку Т-72, доставленному с Украины. Он установлен напротив посольства РФ в районе Митте на Унтер-дер-Линден. Об этом написала в своем Telegram-канале журналистка Юлия Витязева.

Берлин. Люди несут цветы к раненому российскому танку Т-72, установленному напротив посольства России, — говорится в сообщении.

Она также отметила, что в местных социальных сетях пользователи предположили, что акция пошла не по плану и цветы принесли бывшие советские и российские граждане.

Инициаторами акции с установкой танка стали немецкие активисты Энно Ленце и Виланд Гибель. Машина была доставлена в Берлин из Военно-исторического музея в Киеве. После этого активистам пришлось судиться с местными властями за право установить танк напротив российского посольства.

Ранее сообщалось, что в восточной части Берлина кафе «Москва» на аллее Карла Маркса временно переименовали в кафе «Киев». Акция приурочена к годовщине начала российской спецоперации на Украине. По данным СМИ, свое название кафе изначально получило «по историческим причинам», однако в настоящее время оно не имеет никакой связи с Россией.