В Берлине «Москву» назвали «Киевом» «Кафе »Москва« в восточной части Берлина временно переименовали в »Кафе «Киев»

Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

В восточной части Берлина здание «Кафе «Москва» на аллее Карла Маркса временно переименовали в «Кафе «Киев». Акция приурочена к годовщине начала российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

В понедельник в рамках художественной акции там весь день будут проходить семинары, дискуссии и культурные мероприятия, — говорится в материале издания.

Там также отмечается, что обновленную вывеску уже можно увидеть: оригинальные буквы организаторы акции закрыли черным баннером с надписью «Kyiv».

В газете пояснили, что свое название кафе изначально получило «по историческим причинам», однако в настоящее время оно не имеет никакой связи с Россией.

Ранее сообщалось, что в Одессе дерусифицировали главную вывеску стадиона «Черноморец». Ее заменили на украиноязычную табличку. Перед этим в рамках дерусификации Одесский хлебозавод № 4 переименовал батон «Потемкинский». Хлебобулочному изделию дали название «Гетманский».