Жена Макрона ушла на самоизоляцию

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Скульптура Бабы-яги, выставлявшаяся во многих городах мира, похищена в Лондоне. Статую вывезли в неизвестном направлении со склада, куда она была помещена на период карантина.

Скульптура была привезена в британскую столицу в 2018 году в целях популяризации русской культуры. Некоторое время назад её переместили на более оживлённую улицу, а затем из-за ситуации с коронавирусом временно...