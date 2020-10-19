Жена Макрона ушла на самоизоляцию

Первая леди Франции Брижит Макрон ушла на самоизоляцию после вступления в контакт с носителем коронавируса.
Она выполнила рекомендации местных органов здравоохранения, решившись не контактировать с другими людьми.
Брижит Макрон в четверг, 15 октября, контактировала с человеком, который в понедельник, 19 октября, получил положительный результат на COVID-19, и у него были симптомы болезни. <...> У Брижит Макрон на сегодняшний день нет никаких симптомов болезни, — рассказал журналистам источник из окружения супруги главы государства.
Супруга французского лидера будет принимать меры предосторожности в частной жизни,
Как писал NEWS.ru, Совет министров Франции ввёл в стране режим чрезвычайной санитарной ситуации с 17 октября. В указе премьер-министра Жана Кастекса говорится, что распространение коронавируса «является катастрофой в области здравоохранения, которая по своему характеру и серьёзности ставит под угрозу здоровье населения». Именно поэтому вводимые санитарные меры являются оправданными.