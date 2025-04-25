Зеленскому напомнили о невыполненных обещаниях Журналист Боуз иронично напомнил Зеленскому о его обещании присоединить Крым

Фото: Danylo Antoniuk/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский постоянно делает громкие обещания и заявления, которые потом не выполняет, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X. Автор напомнил политику о провальных словах про «возвращение Крыма», «удержание Бахмута», «победу над Россией».

Что случилось с «мы вернем Крым»? Что случилось с «удерживаем Бахмут»? Что случилось с «мы побеждаем»? — обратился журналист к украинскому лидеру.

Он также задал риторический вопрос о судьбе демократии на Украине и деньгах, которые были стребованы с западных стран, но в итоге не пошли на дело. Последним вопросом стали причины провала контрнаступления в 2023 году, которые Зеленский обещал раскрыть, но, видимо, «забыл».

Зеленский в очередной раз попал под критику политиков из-за своих слов о принадлежности Крыма. Он заявил, что Киев никогда не признает полуостров за Россией. Глава Белого дома Дональд Трамп также раскритиковал украинского политика, назвав его слова вредными для переговоров. По его мнению, Крым не является предметом обсуждения, так как был потерян много лет назад еще при другом президенте США Бараке Обаме.