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04 августа 2025 в 10:11

«Зеленскому конец!»: во Франции признали поражение Украины и НАТО

Политик Филиппо заявил о поражении Украины и НАТО

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Западным странам следует признать поражение Североатлантического альянса и Украины, написал в соцсети Х лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он призвал Францию прекратить финансирование Киева и выйти как из НАТО, так и из Евросоюза.

Украина теряет территории. <…> Какой бы ни была драма слов и символов между Россией и США, реальность такова! Украина потерпела поражение, НАТО проиграла, Зеленскому конец! — написал Филиппо.

Ранее политик заявлял, что возможная замена президента Украины Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ, а ныне посла в Лондоне Валерия Залужного по согласованию с США и Великобританией продемонстрирует отсутствие суверенитета Украины. По его мнению, подобный сценарий подтвердит, что Киев является марионеткой в руках НАТО.

До этого лидер французской партии «Патриоты» заявил, что Зеленский должен отказаться от власти ради мира на Украине. По его словам, страны НАТО также должны перестать управлять Зеленским. Филиппо потребовал, чтобы западные страны прекратили военную поддержку Киева. По его мнению, им также стоит отказаться от идеи посылать свои войска на Украину.

Флориан Филиппо
НАТО
Украина
Евросоюз
Владимир Зеленский
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