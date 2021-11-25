Зеленскому грозят допросом в ГБР Украины

В течение нескольких дней Государственное бюро расследований (ГБР) Украины будет допрашивать главу офиса президента страны Андрея Ермака по делу об операции по задержанию 33 россиян. Также на допрос может быть вызван президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в эфире телеканала «1+1» рассказал и. о. руководителя ГБР Алексей Сухачёв.

Мы на протяжении нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем этого сейчас? Потому что ожидаем определённую информацию от правоохранительных органов... Если будет необходимость, следователь воспользуется правом и вызовет президента на допрос, — сообщил Сухачёв.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил операцию в отношении 33 россиян, написали The Insider и Bellingcat (оба издания являются иностранными агентами) со ссылкой на бывшего сотрудника Управления разведки Минобороны страны. Россиян летом 2020 года предполагалось заманить на территорию Украины и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. Однако в результате офис президента попросил отложить операцию.

В свою очередь экс-начальник ГУР Василий Бурба сообщил, что во властных структурах работает «крот», действующий в интересах России. Именно это якобы стало причиной срыва операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.

29 июля власти Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков в республике.

По словам Дмитрия Пескова, с большой долей вероятности задержанные россияне были сотрудниками ЧОП, оказавшимися в стране транзитом и опоздавшими на рейс.