Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о теракте в «Крокусе»

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос американского журналиста CBS News о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Его спросили, насколько он обеспокоен тем, что Киев подозревают в спонсировании этой атаки.

Отвечая на соответствующий вопрос, Зеленский с улыбкой на лице сказал: «Давайте поговорим об этом».

Ранее депутат Европарламента из Нидерландов Марсел де Грааф заявил, что Украина спланировала и оплатила теракт в «Крокус Сити Холле». Он утверждал, что для сокрытия причастности Киева к трагедии в Европе появилась история про «пропаганду, проплаченную Россией», которую запустили спецслужбы Чехии.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявил, что Украина однозначно причастна к террористическому акту в подмосковном концертном зале. Таким образом он ответил на вопрос СМИ, которое поинтересовалось, кто виноват в произошедшем — Киев или ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

В свою очередь глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил, что за терактом стоят США, Великобритания и Украина. По его словам, об этом свидетельствует та информация, которой располагает ведомство.