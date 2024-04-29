Зеленский заявил о переговорах с США о поддержке Украины на 10 лет вперед

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Владимир Зеленский

Киевские власти и правительство США ведут переговоры об объемах финансовой и военной поддержки Украины, а также совместном производстве оружия на следующее десятилетие, проинформировал в видеообращении президент страны Владимир Зеленский. По его словам, обе команды работают уже над конкретным текстом договора. Он подчеркнул, что Киев намерен сделать соглашение с Вашингтоном наиболее сильным из всех подобных договоров, которые Украина заключила или заключит со своими западным союзниками.

Работаем над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки — на этот год и на следующие 10 лет, — сказал Зеленский.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявлял, что участь президента Владимира Зеленского предрешена. По его словам, скоро многие, включая жителей Украины, начнут сомневаться в легитимности Зеленского.

Ранее Песков отмечал, что Украина и ее западные союзники однозначно будут тестировать Россию «на слабо». По его мнению, для России сейчас главное — это «слабо» никогда не показать.

Представитель Кремля также указывал, что специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для России. После окончания конфликта Москве предстоит договариваться со странами Европы для выстраивания взаимоотношений, подчеркнул он.