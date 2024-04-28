Песков: участь Зеленского предрешена

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участь президента Украины Владимира Зеленского предрешена, его интервью публикует Telegram-канал журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павла Зарубина. По словам Пескова, скоро многие, включая жителей Украины, начнут сомневаться в легитимности Владимира Зеленского.

Я думаю, что судьба Зеленского уже предрешена. И вот-вот наступит момент, когда многие люди, включая украинцев, начнут ставить под вопрос его законность власти. С точки зрения закона это неизбежно. Он будет вынужден себя как-то оправдывать, — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что Украина и ее западные союзники однозначно будут тестировать Россию «на слабо». По его словам, для России сейчас главное — это «слабо» никогда не показать.

Представитель Кремля ранее заявил, что специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для России. По его словам, после окончания конфликта Москве предстоит договариваться со странами Европы для выстраивания взаимоотношений.

Также Песков отметил, что Россия в случае изъятия своих замороженных на Западе активов будет бесконечно опротестовывать это решение в судах. Песков напомнил, что в РФ тоже есть «западные деньги».