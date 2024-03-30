Зеленский затеял крупную чистку в своей администрации Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника президента

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский устроил волну увольнений в своем офисе, о чем свидетельствуют данные на сайте украинского лидера. В числе уволенных чиновников значится его давний друг и партнер по бизнесу в компании «Квартал-95» Сергей Шефир, который находился в должности первого помощника главы государства.

Кроме того, Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий указом Зеленского покинули должности нештатных советников президента. Алена Вербицкая лишилась должности советника — уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины, а Наталья Пушкарева отстранена от исполнения обязанностей уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности.

В марте Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Данилов занимал пост с октября 2019 года, сменив в этой должности Александра Данилюка, прежде возглавлявшего Министерство финансов страны. Позднее стало известно, что Зеленский собирается назначить Данилова послом в Молдавии.

Военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев допустил, что Данилова отправили в отставку из-за того, что он «много болтал» о трагедии в «Крокусе» и фактически признал причастность Киева к теракту.