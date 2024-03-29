Зеленский решил отослать Данилова за границу вслед за Залужным Зеленский заявил о намерении отправить Данилова послом в Молдавию

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский собирается назначить бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова послом в Молдавии. Об этом украинский лидер сообщил в видеообращении на своей странице в Telegram-канале. При этом пока никаких официальных назначений не последовало.

Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении. <...> Я согласовал его кандидатуру в качестве нового посла нашего государства в Республике Молдова, — сказал Зеленский.

26 марта Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО. Вместо него президент Украины назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы Службы внешней разведки.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов считает, что причиной отставки Данилова стал дипломатический скандал, связанный с оскорблением спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя. Он добавил, что в последнее время должность секретаря СНБО фактически ни на что не влияла и стала «креслом говоруна».

Аналогичная ситуация произошла с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным. После отставки Зеленский решил направить его работать послом в Великобритании. Отмечалось, что кандидатуру Залужного согласовал лично король Карл III.