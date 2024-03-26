«Много болтал»: военэксперт о причинах отставки Данилова с поста главы СНБО Политолог Перенджиев: Данилова уволили из-за его заявлений о теракте в «Крокусе»

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова из-за его заявлений о трагедии в «Крокусе», выразил NEWS.ru мнение военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, в интервью Данилов фактически признал причастность Киева к теракту.

Данилов болтал много лишнего по поводу теракта. Уверен, в связи с этим его уволили. Весь Запад сейчас пытается отмазать Украину, руководство стран говорит о своей непричастности, а Данилов в эфире радуется гибели людей и фактически признает вину. Это был переход всех граней. Ведь можно признать, какой будет реакция мирового сообщества, если удастся доказать вину Украины в этом чудовищном террористическом акте. И тогда противостоять давлению и оправдать себя Зеленскому будет сложно, — сказал Перенджиев.

При этом эксперт исключил версию, по которой Данилова могли уволить из-за того, что он представлял угрозу для Зеленского. По его мнению, секретарь СНБО — неподходящая личность на роль президента Украины и его никто бы не поддержал.

В начале февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, на смену ему был назначен экс-глава сухопутных сил Александр Сырский. В начале марта Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании.