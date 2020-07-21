Зеленский записал видеообращение по требованию террориста в Луцке

https://static.news.ru/photo/0564b8dc-cb80-11ea-8b7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео с обращением, которое от него потребовал захвативший заложников в автобусе террорист.

Видео обнародовано на странице главы государства в Facebook.

Фильм «Земляне» 2005 года смотреть всем, — сказал в видеообращении Зеленский.

Захватчик потребовал от украинского лидера сказать именно эту фразу для освобождения людей. При этом до сего момента доступ на страницу Зеленского в соцсети был закрыт.

В свою очередь замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко ранее предположил, что террорист жаждет славы и пытается привлечь к себе внимание.

Захват заложников произошёл утром 21 июля на Театральной площади. Сейчас с террористом ведутся переговоры. Мужчина выдвигал требования в Twitter. В микроблоге он сообщил, что представители высших государственных органов, крупного бизнеса и Церкви должны выложить в своих соцсетях сообщение со следующим текстом: «Я — Ф. И. О., должность, я — террорист в законе». В противном случае, угрожает мужчина, он устроит взрывы.

В Службе безопасности Украины сообщили, что в автобусе сейчас находятся около 10 заложников. До этого стало известно, что террориста зовут Кривошей Максим Степанович и он является «очень подготовленным террористом-фанатиком» и настроен он серьёзно.

Правоохранители Украины возбудили дело по статье «Терроризм» после того, как у станции метро в Киеве были найдены взрывные устройства. После информации о бомбе, а также на фоне захвата заложников в Луцке полиция стала получать звонки о том, что взрывные устройства якобы заложены в других важных объектах в столице и регионах.

Пассажирам смогли передать воду и продукты питания. Сумку с едой принёс к автобусу представитель полиции. При этом захватчик выдвинул требование к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он дал полчаса на то, чтоб глава государства записал видео, в котором признает себя террористом. Сотрудники Службы безопасности Украины завели уголовное производство по статье «Террористический акт». Позднее Кривошей сообщил, что один из заложников ранен.

Как писал NEWS.ru, полицейским удалось освободить трёх заложников из автобуса. На данный момент продолжаются переговоры.