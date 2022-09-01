Зеленский сравнил Россию с Третьим рейхом

Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Россию с Третьим рейхом, назвав защитников Луганской и Донецкой народных республик «рашистскими палачами». Об этом он заявил 1 сентября в ходе видеообращения к польскому народу (в этот день в 1939 году Германия напала на Польшу). В своем выступлении Зеленский сравнил действия гитлеровцев времен Второй мировой войны с действиями России на Украине.

И не будет такого поколения поляков, украинцев, европейцев или вообще людей, которые забудут, что нёс нацизм и за что несли ответственность нацистские палачи, — сказал он.

Он также выразил слова благодарности странам Запада за помощь и подчеркнул, что сделает все, чтобы не повторилось утро 1 сентября, 22 июня и 24 февраля.

Ранее президент Украины пригрозил Москве последствиями в случае проведения референдумов о присоединении к России территорий Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Глава государства отметил, что подобные действия перекроют все пути к переговорам с Киевом и миром в целом, тогда как сама Украина не отдаст свои территории России. Он также пригрозил всем гражданам Украины, которые будут способствовать проведению этих референдумов.