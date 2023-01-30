Зеленский сообщил о жесткой ситуации под Артемовском и Угледаром Президент Украины Зеленский сообщил о жесткой для ВСУ ситуации под Артемовском и Угледаром

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

В настоящее время на Артемовском (украинское название — Бахмут) и Угледарском направлениях для ВСУ сложилась очень жесткая ситуация. Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он пояснил, что российские войска предпринимают попытки прорвать оборону.

Бахмутское, Угледарское и другие направления в Донецкой области — это постоянные русские штурмы, попытки прорвать нашу оборону, — сказал Зеленский.

По словам президента, на этих направлениях сохраняется высокая интенсивность атак.

Ранее командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что в восточной и южной частях Артемовска идут бои. По его словам, подразделения ЧВК «Вагнер» и Минобороны очень хорошо продвигаются. В скором времени можно будет говорить об оперативном окружении находящихся в городе подразделений ВСУ.

Он также отметил, что российские подразделения могут взять под контроль всю территорию Донецкой Народной Республики через месяц-полтора. Об этом говорят нынешние серьезные потери Украины на передовой.