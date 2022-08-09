Зеленский рассказал о видео-беседе с бывшим лидером США Биллом Клинтоном Зеленский поговорил по видеосвязи с бывшим лидером США Биллом Клинтоном

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи поговорил с экс-президентом США Биллом Клинтоном и поблагодарил его за поддержку, сообщается в официальном Telegram-канале главы украинского государства. По его словам, сообщества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не должны терять ощущение актуальности событий на Украине.

Благодарен 42-му президенту США Биллу Клинтону за разговор и личную поддержку нашего государства! — написал Зеленский.

Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в Киеве предположило, что страны Запада намерены подтолкнуть Украину к компромиссному миру с Россией. На это указывает появление информации о проблемах в отношениях с украинским президентом Владимиром Зеленским у президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, а также у канцлера Германии Олафа Шольца.

О проблемах свидетельствует и участившаяся критика Зеленского в западных СМИ, а также недостаточные поставки оружия и финансовая помощь и нашумевший доклад Amnesty International о нарушении правил боевых действий со стороны Украины. По другой версии, на договор с Москвой до конца года планирует выйти сам Зеленский, сославшись на объективные факторы.