На Украине заявили о планах Запада заставить Киев пойти на мир с Россией Байден, Макрон и Шольц способны подтолкнуть Украину к компромиссному миру с Россией

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Страны Запада намерены подтолкнуть Украину к компромиссному миру с Россией. На это указывает появление информации о проблемах в их отношениях с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в Киеве.

Собеседник издания указал на авторов такого сценария. По его словам, подобное желание присутствует у президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, а также у канцлера Германии Олафа Шольца.

Запад, а точнее администрации Байдена, а также Макрон и Шольц, пытаются подтолкнуть Зеленского к заключению компромиссного мира с Россией. Отсюда и разговоры о «недоверии», и участившаяся критика в западных СМИ, и доклад Amnesty International о том, что украинская армия стреляет из жилых кварталов и базируется в школах и больницах, ну и главное — явно недостаточные поставки оружия и финансовая помощь, — считает собеседник издания.

Он отметил, что это одна версия. Другая заключается в желании самого Зеленского выйти на договор с Москвой до конца года, сославшись на объективные факторы.

Сил для контрнаступления нет, россияне продолжают давить по всему фронту, теряем территории, обещанная Западом военная и финансовая помощь не поступает в нужных объемах, — подчеркивается в публикации.

Ранее стало известно, что обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова заявила: в администрации США начали искать замену Владимиру Зеленскому. По мнению журналистки, об этом свидетельствует лавина критики, которая обрушилась на Киев. Колумнист отметила, что в последнее время в западном комьюнити Зеленского начали критиковать его сторонники. В числе недовольных его политикой оказались американские конгрессмены, журналисты и правозащитники.