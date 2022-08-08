«Артист явно не справляется»: США ищут замену Зеленскому Колумнистка Виктория Никифорова заявила, что США ищут замену Зеленскому

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

В администрации США начали искать замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявила обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова. По мнению журналистки, об этом свидетельствует лавина критики, которая обрушилась на Киев. Колумнист отметила, что в последнее время в западном комьюнити Зеленского начали критиковать его сторонники. В числе недовольных его политикой оказались американские конгрессмены, журналисты и правозащитники, включая организацию Amnesty International. Ранее международное правозащитное движение обнародовало доклад о военных преступлениях ВСУ, в котором украинских солдат обвинили в нарушении международного права.

Глобальный обком просто принялся подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется. Сегодня его место в прогрессивных СМИ занял тот самый генерал Залужный, с которым у Зеленского и так были контры, — считает Никифорова.

Ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского возмутил доклад международной правозащитной организации Amnesty International о нарушениях ВСУ законов войны. По его мнению, правозащитники пытаются переложить ответственность с агрессора, каковым в Киеве считают Россию, на жертву, сообщает «Украинская правда».

Согласно докладу организации, украинские военные умышленно ставят под угрозу жизнь мирных граждан, размещая боевую технику в зданиях больниц и школ. При этом нет задокументированных случаев, когда ВСУ стремились бы минимизировать потери среди населения, эвакуируя людей из соседних зданий.