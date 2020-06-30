Зеленский призвал украинцев готовиться ко второй волне коронавируса

https://static.news.ru/photo/042ddadc-bac0-11ea-ad62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине следует готовиться ко второй волне пандемии коронавируса. Об этом предупредил президент Владимир Зеленский.

На селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19 глава государства отметил, что на такую перспективу указывает складывающаяся эпидемическая ситуация.

На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. <...> Всё ещё надеюсь, что нам удастся избежать худшего сценария. Но медицина должна быть готовой ко всему, — цитирует Зеленского его пресс-служба.

По официальным данным, украинское правительство уже готовит больницы к новому всплеску заболеваемости. Сейчас они готовы единовременно принять до 30 тысяч пациентов. Аппаратов искусственной вентиляции лёгких хватает, хотя их количество и невелико.

Возобновлять работу детских лагерей власти страны пока не собираются.

По данным на утро 30 июня, на Украине количество заражённых с начала пандемии составило более 44,3 тысячи, около 1,6 тысячи пациентов скончались, свыше 19,1 инфицированных выздоровели.

При этом в 13 регионах страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавирусной инфекции. По информации Минздрава, ввести новые ограничения могут в западных областях и в Киеве.

Ранее, как писал NEWS.ru, Украина попала в список стран с высокими темпами распространения COVID-19. В перечне также оказались Албания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Армения, Северная Македония, Казахстан, Киргизия, Косово, Молдова и Швеция.

Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта. За полгода с момента первых официально зафиксированных в Китае случаев во всём мире заразились миллионы людей. Всего инфицированы уже 10,3 млн человек, умерли более 505 тысяч, свыше 5,2 млн победили болезнь.