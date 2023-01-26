Зеленский признал продвижение ВС России на востоке Украины

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский признал в интервью Sky News, что Вооруженные силы России продвигаются на востоке страны. До этого российские СМИ и Telegram-каналы сообщали о наступлении ВС РФ под Артемовском и в Запорожской области.

На востоке они продвигаются, — сказал Зеленский.

26 января советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что российские военные вошли в Угледар и уже ведут бои на окраине города. По его словам, силы ВСУ отчаянно пытаются отбить наступление российской армии.

Накануне военный корреспондент Андрей Руденко сообщал, что вооруженные силы Украины потеряли первую линию обороны под Угледаром и отошли в город.

Военкор Александр Сладков до этого отмечал, что российская армия идет в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне СВО на Украине. По его словам, Вооруженные силы России добиваются успехов на Артемовском и Авдеевском направлениях, активно движутся в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово.