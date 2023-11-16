Зеленский признал бесполезность танков Abrams Зеленский: танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя

Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские танки Abrams не сыграли особой роли на поле боя, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, их слишком мало, чтобы повлиять на ход специальной военной операции.

К счастью или к сожалению, у нас очень много разных танков, Abrams — не исключение. Это качественный танк. У нас их не очень много, честно вам скажу. Abrams — первый пример такого танка. Я надеюсь, что мы будем развивать наши отношения и поставок будет больше, но пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя, мне сложно. Их число очень мало, — отметил украинский лидер.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что M1 Abrams являются современными бронемашинами, однако они приспособлены только к сухому климату. Климатические условия Украины, по его словам, отличаются от условий в странах Ближнего Востока, где использовались эти танки. Более того, применение этих машин ляжет финансовым бременем на Украину и США, так как Abrams часто нуждаются в обслуживании, заметил Прохватилов.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поставку танков Abrams на Украину, заявил, что они являются серьезным оружием, но гореть будут точно так же, как и другие. Чиновники на Украине тоже признали, что поставки Abrams, скорее всего, не изменят ситуацию на поле боя.