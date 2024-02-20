Зеленский пожаловался на «издевательские» протесты польских фермеров Зеленский раскритиковал протесты фермеров на границе Польши и Украины

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал продолжающиеся протесты польских фермеров на границе с Украиной, говорится в опубликованном в Telegram-канале главы государства видеообращении. Ситуацию с блокировкой украинского экспорта он назвал «издевательской».

Протесты фермеров в Польше Зеленский связал с политическими процессами, а не с недовольством поставками сельхозпродукции с Украины. Блокировку контрольно-пропускных пунктов (КПП) на польско-украинской границе президент призвал не воспринимать как нечто нормальное или обыденное.

Через польскую границу проходит лишь 5% нашего агроэкспорта. Так что на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике, — подчеркнул украинский лидер.

Ранее участники масштабной акции протеста, проводимой фермерами в Польше, начали свозить к границе с Украиной резиновые покрышки и сено. Протестующие планировали поджечь высушенную траву, чтобы выразить свое недовольство текущей сельскохозяйственной политикой государства. Фермеры недовольны тем, что Польша активно закупает у Украины овощи и зерно.

Общепольский протест фермеров стартовал 9 февраля. Участники протестных акций требуют от Варшавы полностью запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Кроме того, они призывают отменить все льготы, предоставленные Евросоюзом украинским дальнобойщикам.