Зеленский поставил задачу провести на Украине Олимпийские игры

https://static.news.ru/photo/5918aac0-f6a4-11ea-a02e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Datiche/AFLO/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру спорта Вадиму Гутцайту составить техническое задание для последующей подготовки инфраструктуры для проведения Олимпиады в стране.

По словам Гутцайта, ведомство изучает перспективы проведения столь крупного спортивного мероприятия.

Сейчас мы это готовим. Дадут нам Олимпиаду или нет — это уже второй вопрос. Главное, что мы снова будем строить спортивные объекты, на которых потом будут тренироваться украинцы, — отметил министр в интервью интернет-изданию Tribuna.

Он считает, что подобные мероприятия могут дать толчок развитию инфраструктуры. В стране появятся гостиницы, спортивные объекты и многое другое.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что страна может побороться за проведение летних или зимних Игр в 2028 и 2030 году соответственно.

Как писал NEWS.ru, пандемия COVID-19 вынудила перенести зимнюю Универсиаду на неопределённый срок. Она должна была пройти с 21 по 31 января 2021 года в швейцарском Люцерне.