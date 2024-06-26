Зеленский пообещал «новую конкретику ради мира» уже в июле Зеленский сообщил о подготовке рабочих групп по мирным инициативам

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении пообещал «новую конкретику ради мира» уже в июле. По его словам, в данное время готовятся рабочие группы.

Готовим рабочие группы. Уже с июля новая конкретика ради мира, — сказал он.

О чем конкретно идет речь, он не уточнил. Украинское издание «Страна» предполагает, что Зеленский имел в виду подготовку второго «мирного саммита».

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предположил, что участие России во второй «мирной конференции» по Украине возможно по формату черноморской зерновой инициативы. Таким образом он дал понять, что переговоры могут начаться не напрямую, а с помощью посредников.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что Россия не будет участвовать в новом «мирном саммите». Парламентарий уточнил, что для настоящей конференции необходимо, чтобы Киев прислушался к предложениям президента России Владимира Путина.

Киеву стоило бы начать переговоры с Москвой, вместо того чтобы предлагать представителям страны принять участие в «мирных саммитах», заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. В разговоре с NEWS.ru сенатор выразил мнение, что участвовать в подобном шоу нет никакого смысла.