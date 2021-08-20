Зеленский ответил на вопрос о планах на второй президентский срок

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался говорить о планах баллотироваться на президентский второй срок. В интервью телеканалу «Интер» он пояснил, что время ещё не пришло, решение он примет по итогам первой каденции.

По словам Зеленского, речь не идёт о наличии или отсутствии желания баллотироваться. Речь о самоуважении.

Я должен уважать себя... Я всегда оглядывался назад, чтобы посмотреть, что я сделал и достоин ли я идти в этом направлении дальше. И через пять лет, после своего президентства, я так же остановлюсь точно, посмотрю, что я сделал, выйду на улицу к людям, которые строят страну, — сказал глава украинского государства.

Президент считает, что принимать решение о выставлении своей кандидатуры на высший государственный пост, исходя исключительно из личных амбиций, нельзя.

Я считаю, что нельзя на обещаниях выиграть второй раз. Посмотрите историю нашей страны. Если ты чувствуешь, что не можешь выиграть выборы <...>, это говорит о том, что люди тебя не поддерживают... Как можно быть президентом страны, которая не хочет тебя избирать? Наш бывший так делал. Я считаю, что это неверно принципиально, — сказал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что Киев намерен сделать украинский флот таким же мощным, как 30 лет назад, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регионы.