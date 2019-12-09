Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днём траура в стране из-за унёсшего жизни людей пожара в одесском колледже.
Соответствующий указ
Как писал News.ru, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошёл пожар. В медучреждениях города находятся 26 пострадавших при пожаре. О причине происшествия пока ничего не известно. Из-за ЧП власти Одессы объявили двухдневный траур.
Зеленский поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате пожара. Он также пожелал им скорейшего выздоровления.
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