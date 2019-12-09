https://static.news.ru/photo/c269eec4-192f-11ea-83ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Starostenko/XinHua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днём траура в стране из-за унёсшего жизни людей пожара в одесском колледже.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. В этот день государственные флаги будут приспущены, развлекательные мероприятия и концерты отменят, а программы передач на радио и телевидении подвергнутся изменениям.

Как писал News.ru, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошёл пожар. В медучреждениях города находятся 26 пострадавших при пожаре. О причине происшествия пока ничего не известно. Из-за ЧП власти Одессы объявили двухдневный траур.

Зеленский поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате пожара. Он также пожелал им скорейшего выздоровления.