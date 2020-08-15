Зеленский обиделся на Лукашенко, вернувшего наёмников после звонка Путина

https://static.news.ru/photo/6675f376-decb-11ea-9bd4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым решение властей Белоруссии о передаче России 32 задержанных граждан, которых считают бойцами ЧВК Вагнера. Последствия таких действий могут казаться трагичными, высказал мнение политик.

Он отметил, что произошедшее не соответствует «духу отношений между Украиной и Белоруссией, основанных на принципах уважения и взаимной помощи». По мнению украинского лидера, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях.

Мы понимаем, что «вагнеровцы» все равно вернутся к своему привычному занятию — распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусской власти не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти «вагнеровцы» очень хорошо умеют, — написал Зеленский в Telegram.

По его словам, офис генерального прокурора Украины обращался в Генпрокуратуру Белоруссии о выдаче задержанных граждан Украине, однако официальный Минск оставил обращение без ответа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, публично заявлявший о «российском следе», на украинские просьбы официально никак не отреагировал.

Как писал NEWS.ru, 29 июля в Белоруссии задержали группу из 33 россиян, которые, предположительно, являются наёмниками из ЧВК Вагнера. В Белоруссии посчитали, что те прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Российская сторона заявила, что задержанные ехали через республику транзитом в третью страну.

Выдать эту группу лиц сразу попросил Киев. Там утверждали, что часть задержанных — украинские граждане.

7 августа президент РФ Владимир Путин позвонил белорусскому лидеру, чтобы обсудить эту ситуацию. В итоге они договорились вместе разбираться во всех обстоятельствах произошедшего.

14 августа задержанные были возвращены в Россию. Это произошло в рамках Минской конвенции о правовой помощи в соответствии с ходатайством генерального прокурора Игоря Краснова. Были переданы 32 человека, ещё один задержанный, который имел российский и белорусский паспорта, остался на территории республики.