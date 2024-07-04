Зеленский назвал количество бригад ВСУ, у которых нет оружия Зеленский: 14 бригад ВСУ простаивают из-за недостатка необходимого вооружения

Фото: МО Украины

На Украине 14 бригад ВСУ не имеют должного объема вооружений, из-за чего они вынуждены простаивать, заявил Bloomberg президент страны Владимир Зеленский. По его словам, в каждой бригаде числится от одной до восьми тысяч человек.

У нас стоят бригады без оружия. У нас стоят резервы, у нас стоят 14 неукомплектованных бригад, у которых нет соответствующего оружия, поставки которого были уже одобрены при голосовании [в Конгрессе], — сказал Зеленский.

Ранее он, говоря о ситуации на поле боя, заявил, что положение ВС России и ВСУ нельзя считать тупиковым. Он подчеркнул, что украинская армия улучшила свое положение благодаря насыщению личным составом, однако для Киева нерешенным остался вопрос с обеспечением оружием. По словам Зеленского, у ВСУ есть воля, однако инструментов для достижения цели пока нет.

До этого президент Украины признался, что не стал соглашаться на предложение о прекращении огня ради начала переговоров с Россией. Зеленский считает, что российская сторона воспользуется паузой в боевых действиях для аккумуляции ресурсов для продолжения военной операции.

При этом позднее Зеленский допустил, что президента России Владимира Путина могут пригласить на следующий «саммит мира». По его словам, он не рассчитывает на участие российского лидера в возможных переговорах «в ближайшее время».