Зеленский допустил приглашение Путина на следующий саммит по Украине

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президента РФ Владимира Путина могут пригласить на следующий «саммит мира», заявил в интервью Bloomberg украинский лидер Владимир Зеленский. При этом, по словам главы государства, он не рассчитывает на участие российского коллеги в возможных переговорах «в ближайшее время».

Зеленский также отметил, что для «справедливого конца» конфликта на Украине необходимы совместные усилия США и Китая. По его словам, лидеры этих стран могли бы выступить в качестве посредников, если бы оставили в стороне разногласия. Более того, как утверждает украинский президент, Пекин мог бы надавить на Москву для прекращения военной спецоперации.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конференция по Украине, прошедшая в Швейцарии, не нацелена на результат без участия России. Он также подчеркнул, что позиция Москвы по этому вопросу хорошо известна.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, исключающие участие России, не приведут к желаемым результатам. По его словам, положить конец кризису можно только дипломатическим путем.