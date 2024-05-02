В Кремле назвали бессмысленной «мирную» конференцию по Украине Песков: нельзя говорить о серьезности конференции по Украине без участия России

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Дмитрий Песков

«Мирная» конференция в Швейцарии, посвященная Украине, не нацелена на результат без участия России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, позиция Москвы по этому вопросу «хорошо известна».

Мы не понимаем, что это за веха, эта мирная конференция. О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно. Явно, что это какая-то инициатива, которая не настроена на результат. Все остальное, наша позиция хорошо известна относительно переговоров, — сказал представитель Кремля.

Ранее в МИД Швейцарии сообщили, что конференция по Украине в городе Бюргенштоке пройдет 15–16 июня. Россию на данном этапе на нее не пригласили. В то же время Берн убежден, что Москва должна быть вовлечена в мирный процесс, так он без нее невозможен.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проведение конференции по Украине в Швейцарии является «путем в никуда» и свидетельствует о том, что Запад не желает вести дела по-честному. Глава российского внешнеполитического ведомства пояснил, что российская позиция по этому вопросу была четко озвучена в ходе встречи президентов России и Белоруссии.