Зеленский не считает, что украинские и российские войска зашли в тупик Зеленский: сейчас ВСУ находятся в лучшем положении с точки зрения живой силы

Положение Вооруженных сил России и Украины на поле боя нельзя охарактеризовать как «тупик», считает украинский президент Владимир Зеленский. В интервью Bloomberg он заявил, что ВСУ улучшили насыщение войск личным составом, но сохраняются проблемы с вооружением.

Это не тупик, это проблемная ситуация. Тупик означает, что выхода нет. Но проблему можно решить, если есть воля и инструменты. У нас есть воля, а инструменты — они пока не появились, — сказал Зеленский.

По его словам, в настоящий момент украинская армия находится в лучшем положении с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад, но военная помощь от США доставляется очень медленно. На этом фоне вопрос нового наступления ВСУ — это вопрос вооружения украинских бригад, отметил глава государства.

Зеленский также отметил, что «огромную роль» в мирном урегулировании конфликта может сыграть Китай, поскольку РФ, по его словам, сильно зависит от китайского рынка. Украинский лидер утверждает, что Вашингтон и Пекин могли бы действовать вместе, чтобы положить конец боевым действиям.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. На его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов. Политик уточнил, что решение было принято после совещания с военнослужащими, на котором присутствовал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.