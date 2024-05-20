Зеленский лишился легитимности Зеленский с 20 мая перестал быть легитимным президентом Украины

Фото: Пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Таким образом, он перестал быть легитимным лидером страны.

Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Очередные выборы главы государства должны были состояться в марте 2024 года, но их отменили. В Киеве объяснили это решение действием военного положения в стране.

Ранее американская газета The Washington Post писала, что Зеленский станет уязвим для критики после 20 мая, поскольку истечет срок его полномочий в качестве главы государства. По ее информации, эта критика в том числе связана с огромным влиянием главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.

Как считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, по окончании своих полномочий Зеленский начнет доказывать свою легитимность жесткостью и диктатурой. По его словам, украинский лидер повсюду видит сомневающихся в нем.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что легитимность президента Украины имеет значение для России в случае подписания документов между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что вопрос легитимности Владимира Зеленского после 20 мая должен быть решен политической и правовой системами республики.