«Затишье перед бурей»: военный эксперт анонсировал наступление на Украине Военный эксперт Матвийчук анонсировал крупное наступление на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный эксперт Анатолий Матвийчук анонсировал крупное наступление российской армии на Украине и объяснил NEWS.ru причины паузы в продвижении ВС РФ. По его словам, за прошедшие восемь лет территории Украины были подготовлены к обороне и сейчас приходится «прогрызать эти рубежи». Одновременно с этим российское командование создает для ВСУ ощущение нестабильности на фронте, а при взятии населенных пунктов намерено максимально избегать потерь, считает Матвийчук.

Тут надо понимать, что это затишье перед бурей. Собственно говоря, сейчас мы получаем контроль над позиционными районами и выходим на тактические рубежи для дальнейшего нанесения сокрушительного удара и разгрома группировок ВСУ на направлении Авдеевка — Славянск — Краматорск. <...> Так что будем брать медленно, но уверенно, — пояснил эксперт.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что после удара по пункту дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады под Константиновкой в ДНР были ликвидированы 400 военнослужащих ВСУ и уничтожено 20 единиц военной техники. Отмечается, что в результате ударов ВКС три бригады ВСУ утратили боеспособность. Также Конашенков сообщил о серьезных потерях украинской cтороны под Харьковом как в личном составе, так и в бронетехнике.

Что касается возможного контрнаступления ВСУ, оно планируется на следующий год, когда Киев накопит достаточно оружия, заявил один из украинских чиновников. По его мнению, сейчас у украинских войск нет и 30% необходимого вооружения, а контрнаступление возможно только при наличии достаточных его объемов.