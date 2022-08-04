На Украине раскрыли, когда станет возможным контрнаступление FT: контрнаступление войск Украины возможно не раньше следующего года

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В Киеве не рассчитывают на достаточное количество оружия от стран Запада, чтобы планировать контрнаступательную операцию в этом году, реализация военных планов откладывается до следующего, заявил Financial Times неназванный украинский чиновник. По его мнению, сейчас у украинских войск нет и 30% необходимого вооружения, а контрнаступление возможно только при наличии достаточных его объемов.

Наши основные планы будут [реализованы] уже в следующем году, когда будут накоплены запасы оружия, — заявил он.

Ранее подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что Запад может прервать поставки оружия на Украину к осени из-за нарастающего недовольства своих граждан. Он считает, что западная экономика уже демонстрирует признаки приближающейся рецессии, а «спусковым крючком» способна стать ситуация с газом в Европе. По его словам, если европейский кризис будет продолжаться на протяжении всего лета и не закончится к зиме, то его последствия для стран НАТО могут быть очень жесткими.

В свою очередь министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал наивным призыв остановить поставки оружия Украине. Он также подчеркнул, что Украина имеет признанные границы и право защищать свою территорию.