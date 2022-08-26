Замначальника ГАИ Бердянска погиб от ранений, полученных при взрыве Замначальника ГАИ Бердянска Колесников скончался от травм, полученных в результате взрыва

Фото: vk.com/berdyansknewsru

Заместитель начальника ГАИ города Бердянска Запорожской области Александр Колесников скончался от травм, полученных в результате взрыва, сообщила местная администрация в Telegram-канале. Ранее его доставили в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями.

Заместитель начальника ГАИ г. Бердянска скончался от ранений, полученных в результате взрыва, — говорится в сообщении.

Ранее у забора оздоровительного центра «Криворожский горняк», где размещены беженцы из Мариуполя и их дети, прогремел взрыв. По информации следственных органов, устройство было закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора учреждения. Эксперты установили, что самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами.

В качестве основной версии следователи рассматривают теракт с целью покушения на жизни мирных жителей и их запугивания. Сотрудники правоохранительных органов пришли к такому выводу, поскольку «преступники выбрали общественно опасный способ убийства», а погибший Колесников оказался у центра случайно.

Ранее российские силовики предотвратили теракт в Бердянске. По данным правоохранительных органов, гражданин Украины Виталий Расторгуев планировал по указанию спецслужб заложить под машину самодельное взрывное устройство. Задержанный дал признательные показания.