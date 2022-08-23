Российские силовики предотвратили теракт в Бердянске

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Российские силовики предотвратили теракт на массовом мероприятии в городе Бердянск Запорожской области, сообщает РИА Новости. По данным агентства, гражданин Украины Виталий Расторгуев по указанию спецслужб планировал теракт, заложив под авто самодельное взрывное устройство. Задержанный дал признательные показания.

Я утром в одном из дворов по улице Шевченко заложил под автомобиль самодельное взрывное устройство, которое планировал активировать в микрорайоне Слободка возле Дома культуры «Маяк». На этой машине должны были передвигаться сотрудники ВГА Сауленко и Боровко. Задачи их ликвидировать не стояло. В этот день в ДК «Маяк» должно было проходить городское мероприятие, на котором кроме сотрудников ВГА должны были присутствовать мирные люди, в том числе жители России, — сказал Расторгуев.

Для активации устройства, по его словам, необходимо было позвонить на определенный номер. После этого Расторгуев должен был выложить фотоотчет и посты в Telegram-каналах.

Как передает агентство со ссылкой на источник в российских силовых структурах, теракт удалось предотвратить благодаря камере видеонаблюдения, в объектив которой попал момент закладки СВУ под машину во дворе одного из домов. Подозреваемого удалось оперативно задержать до приведения взрывного устройства в действие.

Ранее в Одинцовском городском округе погибла Дарья Дугина. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Транспортное средство моментально охватило пламя, оно вылетело с трассы и врезалось в придорожную постройку. Предварительно, мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.