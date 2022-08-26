В Бердянске прогремел взрыв В Бердянске рядом с оздоровительным центром прогремел взрыв

Фото: Официальный Telegram-канал мэрии города Бердянска

Взрыв произошел рядом с оздоровительном центром «Криворожский горняк» в Бердянске, осколочные ранения получил заместитель начальника ГАИ города Александр Колесников, сообщили РИА Новости в администрации города. Отмечается, что он доставлен в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Сегодня в Бердянске, у оздоровительного центра «Криворожский горняк», где проживают беженцы из города Мариуполя, произошел взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек – заместитель начальника ГАИ города Бердянска Александр Колесников, — говорится в сообщении.

Ранее российские силовики предотвратили теракт на массовом мероприятии в городе Бердянске Запорожской области. Гражданин Украины Виталий Расторгуев планировал теракт по указанию спецслужб, заложив под авто самодельное взрывное устройство (СВУ). Задержанный дал признательные показания.

Также сегодня в Херсоне было совершено покушение на замначальника департамента внутренней политики администрации подконтрольной ВС РФ Херсонской области Игоря Телегина. Машина чиновника подорвалась на самодельном взрывном устройстве, замглавы ВГА области Кирилл Стремоусов подтвердил факт нападения и сообщил, что Телегин получил легкие ранения.