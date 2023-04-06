Замглавы МИД Украины назвал страну, виновную в провале Минских соглашений Экс-посол Украины Мельник назвал эгоизм Германии причиной провала Минских соглашений

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Андрей Мельник

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что «эгоистические интересы» ФРГ стали одной из причин провала Минских соглашений. В интервью «РБК-Украина» ныне занимающий должность замглавы украинского МИД упрекнул Берлин в том, что вместо давления на Москву он предпочел «не раздражать россиян», передает РИА Новости.

Интересы нейтрального посредника слишком перемешались с собственными эгоистическими интересами [Германии], которые в итоге вышли на первый план, — сказал Мельник.

31 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на конференции заявил, что конфликт на Украине может продлиться до четырех лет. Политик отметил, что Германия сделает все возможное, чтобы продолжать оказывать поддержку Киеву столько времени, сколько потребуется. Мельник, взявший слово после главы немецкого правительства, заявил, что Киев не примелет такого прогноза. Экс-посол сказал, что украинские власти рассчитывают добиться мирного урегулирования кризиса уже в 2023 году. Дипломат подчеркнул, что для этого стране необходима поддержка союзников. По словам Мельника, Украина хочет избежать затягивания конфликта из-за больших потерь.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек назвал ввод немецких войск на Украину «красной линией». По его словам, для Германии есть риск зайти слишком далеко и быть втянутой в боевые действия.