Шольц допустил, что конфликт на Украине затянется на несколько лет Шольц: конфликт на Украине может продлиться четыре года

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в ходе конференции Frankfurter Allgemeine Zeitung, трансляция которой велась на сайте издания, что конфликт на Украине может продолжаться от двух до четырех лет. По его словам, это станет проблемой для ФРГ.

Мы сделаем все возможное, чтобы иметь возможность продолжать поддержку Киева столько времени, сколько это необходимо. Возможно, эта война продлится два, три, четыре года, и это станет вызовом для всех нас, — сказал Шольц.

Андрей Мельник, заместитель министра иностранных дел Украины и бывший посол в Берлине, выступивший после главы немецкого правительства, не согласился с Шольцем и подчеркнул, что Киев не примет такую оценку.

Мы надеемся на мирное разрешение уже в этом году. Для этого нам нужна сильная поддержка наших союзников, — сказал Мельник, присоединившийся к конференции по видеосвязи.

Украина не хочет еще долго участвовать в конфликте из-за больших потерь, добавил он. Мельник попросил США и ФРГ поставить на Украину танки и истребители.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование стягивает западную бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области. Он уверил, что ВСУ могут попытаться организовать наступление.