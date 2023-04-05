В ФРГ назвали красную линию по Украине Вице-канцлер ФРГ Хабек: отправка немецких войск на Украину является красной чертой

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Присутствие немецких войск на Украине является красной линией, которую нельзя пересекать, важно всегда сохранять эту границу, заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, пишет Die Welt. По его словам, Германия балансирует, оказывая помощь Украине. Министр не исключил, что есть риск зайти слишком далеко и быть втянутым в боевые действия.

Мы не должны становиться участниками войны. Важно, чтобы эта граница всегда сохранялась. <...> Это всегда балансирование. Есть риск зайти так далеко, что мы будем втянуты в войну, — заявил он.

3 апреля Хабек и глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм приехали в Киев с рабочим визитом, их поездка была посвящена сотрудничеству в сфере энергетики и восстановлению Украины. Визит в целях безопасности держался в секрете. Политик и его компаньон прибыли в страну в специальном поезде. Это первая поездка Хабека на Украину с начала военной спецоперации.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в ходе конференции Frankfurter Allgemeine Zeitung, что конфликт на Украине может продолжаться от двух до четырех лет, что, по его словам, станет проблемой для ФРГ. Андрей Мельник, заместитель министра иностранных дел Украины и бывший посол в Берлине, выступивший после главы немецкого правительства, в свою очередь, не согласился с Шольцем и подчеркнул, что Киев не примет такую оценку.