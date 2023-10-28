Взрывы раздались в Днепропетровске и Кривом Роге «Зеркало недели»: взрывы прогремели в Днепропетровске и Кривом Роге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взрывы прогремели в городах Днепропетровск и Кривой Рог на Украине, сообщает в Telegram издание «Зеркало недели». Другие подробности не приводятся.

Днепропетровск — несколько взрывов, — отмечается в сообщении.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Также ранее сообщалось о сигналах тревоги, которые звучали в Одесской области. Взрывы прогремели в Измаильском районе, где находится крупный порт на реке Дунай.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул 20 октября сообщал, что в городе произошел взрыв после объявления воздушной тревоги. В тот день тревога в этом городе объявлялась неоднократно.

Также несколько взрывов прогремело в Кривом Роге утром 19 октября. Около 05:00 мск в регионе объявили воздушную тревогу, спустя полчаса ее отменили. Предупреждение об угрозе с воздуха также объявлялось тогда в Николаевской области. В течение той ночи сигналы тревоги включали в восьми украинских регионах. ВСУ сообщали о работе ПВО в Киевской, Черкасской и Полтавской областях.